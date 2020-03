Yeni Half-Life için Çok Fazla Beklemeyeceğiz

On üç yıllık özlem bitti ve Half-Life: Alyx, Half-Life serisinin üzerindeki ölü toprağını kaldırdı. Half-Life 2: Episode 2, 2007 yılında çıkmıştı ve o zamandan bu yana seri hayran çalışmaları, iddialar ve söylentiler ile varlığını sürdürmüştü ama artık elimizde taze bir devam oyunu var. Peki bir sonraki oyunu ne zaman göreceğiz? Muhtemelen bir bu kadar daha beklememiz gerekmeyecek.Polygon sitesi, Half-Life: Alyx çıkışı sonrasında Valve programcısı Robin Walker ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında serinin geleceği masaya yatırılmış. Walker, ortada bir şeyin olmadığını ve bir prototip oluşturmayı başardıklarında yeni oyunun bu prototip üzerine inşa edileceğini söylüyor.Yeni Half-Life oyunu ne zaman çıkacak?"Sırada bizim için neyin olduğuna dair somut bir karar vermedik. Çünkü bunun için bir neden yok. Bir hafta bekleyebiliriz."Ne var ki bu söylem, ömrümüzden ömür götürecek bir bekleyişe kapı açmayacak. En azından Half-Life: Alyx için beklediğimiz kadar sıradaki oyun için beklemeyeceğimizi düşündüğünü söylüyor, Robin Walker."Bir oyun geliştiricisi olarak oyunu bitmesini isteyeceğiniz şekilde bitirdik, bu oyunun nasıl yapılacağını artık bildiğinizi hissettiğiniz bir son ile. Bu noktada, Half-Life'ı geliştirmede her zaman olduğu gibi iyi olduğumuza inanmak istiyorum ve daha fazla yapmaya devam edeceğimizi umut ediyorum." yorumunda bulundu Walker ve devam etti: "Sıradaki için bir on üç yıl daha bekleyeceğimizi sanmıyorum."Sıradaki Half-Life oyunun geliştirilmesine ne zaman başlanacağı şu durumda belli değil ama en azından Valve serinin kapısını kapatmadı ve bu da bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Sizce de öyle değil mi?

Kaynak: Tamindir