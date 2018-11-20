Yeni Havalimanı, Dizi ve Film Yapımcılarının Seti Olacak

20 Kasım 2018 Salı 11:06



20 Kasım 2018 Salı 11:06

Türkiye'nin yanı sıra dünya kamuoyunun da ilgisini çeken İstanbul Havalimanında, profesyonel çekim yapmak isteyen dizi, film, reklam ve fotoğrafçılar için ücret tarifesi belli oldu. Buna göre profesyonel çekim yapmak isteyenler çekim saatine göre 663 ila 4 bin 641 Euro arasında ücret ödeyecek.29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı resmi açılışı gerçekleştirildikten sonra 31 Ekim'de tarfeli uçuşlara başlanan İstanbul Havalima'na yolcuların yoğun ilgisi sürerken, devasa büyüklükteki havalimanının, profesyonel çekim yapmak isteyenlerin de gözde mekanı olması bekleniyor. Havalimanları'nda çekim yapmak isteyenler için belirlenen ücret tarifesi İstanbul Havalimanı'nda da belli oldu. İstanbul Havalimanı'nda dizi, film, reklam ve profesyonel fotoğraf çekimleri yapmak isteyenler belirlenen tarife doğrultusunda çekimlerini yapacak.Ücret tarifesi çekim saatine göre değişecekBu kapsamda belirlenen ücret tarifesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü yayımladığı çizelgede ayrıntılarıyla belirtildi. İstanbul Havalimanı'nda 3 saate kadar dizi, film ve reklam gibi çekimler yapmak isteyenler bin 294 Euro, 3 ila 6 saat arasında çekim yapmak isteyenler 2 bin 586 Euro, 6 ila 24 saat arasında çekim yapmak isteyen profesyoneller ise 4 bin 641 Euro ücret ödeyecekler. Profesyonel fotoğrafçılar ise günlük ödeyerek çekimlerini yapabilecek. - İSTANBUL