Yeni Hayvan Pazarı Hızla Yükseliyor!

Kula Belediyesi'nin, modern hayvan pazarı kompleksi hızla yükseliyor.

Zaferiye Mahallesi Gölyeri Mevkii'nde zemin tesviye çalışmalarına başlanan ve ihale sürecine giren Yeni hayvan pazarıhızla yükseliyor.Güvenlik binası, idari bina, indirme-bindirme padoğu, veteriner kulübesi, hayvan muayene alanları, karantina, gübre toplama alanı ve su deposu gibi birimleri içinde barındıracak olan yeni hayvan pazarı 2370 küçükbaş ve 140 büyükbaş hayvan kapasiteli olacak.

Zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri tamamlanan pazarın inşaat süreci başladı. 16 Bin 140 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni hayvan pazarı için hayvanların herhangi bir hastalığının olup olmadığının takip edileceği kontrol birimi, hayvan satıcıları ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların dinlenebilecekleri alanlar, kafeteryalar ve mescit ve bir canlı hayvan pazarında bulunması gereken her şey düşünüldü.