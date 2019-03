Yeni: "Hemşerilerim Hizmet İçin İdeolojik Değil, Sağduyulu Hareket Etmeli"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni , her insanın farklı siyasi düşünceye sahip olabileceğini, ancak bu siyasal düşüncelerin farklılığının, Adana ve Seyhan'a getirilebilecek hizmetleri engellememesi gerektiğini söyledi.Fikret Yeni, seçim çalışmalarını, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in katılımıyla Gülpınar Mahallesinde düzenlenen miting ve Seyhan'ın farklı mahallelerinde esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.Çelik, Gülpınar Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa süre kaldığını belirterek, Fikret Yeni'ye destek istedi.Kararsız, küskün ve kırgınların ikna edilerek sandığa götürülmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Çok kıymetli projelerle yola çıkan Fikret Yeni kardeşimiz, şimdiye kadar belediyecilik anlamında yeterli hizmetler getirilmeyen Seyhan ve Seyhanlı hemşerilerimiz için bir şans. Fikret Yeni kardeşimizin Seyhan'a ilişkin projelerine tam destek vereceğiz" dedi. CHP 'yi eleştiren Ömer Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçtiğimiz günlerde CHP zihniyetini çok iyi anlatan bir olay yaşandı. Bir belediye başkan adayı tarihi geçmiş ilaçları toplar da başkalarına dağıtır mı? Normal akılla bakarsanız böyle birşey olmaz, normal değil. CHP zihniyeti, CHP yöneticilerinin zihniyeti açısından bakarsanız bu gayet normal. Tarihi geçmiş ilaç kullanmak insan sağlığına zararlı. Ama son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti memleket için zararlı. Özellikle bu mahallelerdeki kardeşlerimizin bu son kullanma tarihi geçmiş siyaseti sandığa gömeceğinden hiçbir kuşku duymuyorum. Böylece CHP tabanındaki kardeşlerimizi de bu köhne zihniyetten hep beraber kurtarmış olacağız.""Seyhan'ı yeniden inşa edeceğiz"Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni de, AK Parti'nin 5,5 yıl Adana İl Başkanlığını yapması hasebiyle kent genelinde olduğu gibi Seyhan'ın da sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirdi.Seyhan'ın, sorunlarını giderip ortaya koyacakları vizyon projelerle daha güzel ve yaşanabilir olması adına gayret göstereceklerini anlatan Fikret Yeni, "İnşallah hazırladığımız bu projelerle Seyhan'ı yeniden inşa edeceğiz. Bu projelerimiz hayali değil. 96 mahallemizin tamamını kapsayacak projelerle Seyhan'ı güzelleştireceğiz" dedi.Seyhan'a ve Seyhanlı hemşerilerine hizmet etme aşkıyla yola çıktığını ifade eden Fikret Yeni, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Her platformda söylediğim gibi Seyhan'ı bir marka haline getireceğiz. Bunu, milletimizin inşallah Türkiye genelinde olduğu gibi Adana ve Seyhan'da Cumhur İttifakı'na gereken desteği sağlamasıyla başaracağız. Başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerimizde zafer kazanarak, gönül belediyeciliği ile kentimizi her alanda kalkındıracağız.""Siyasal düşünceler hizmeti engellememeli"Fikret Yeni, mitingin ardından bir araya geldiği mahalle sakinleri ve esnaf ziyaretlerinde de, önemli mesajlar verdi.Her insanın farklı siyasi düşünceye sahip olabileceğini, ancak bu siyasal düşüncelerin farklılığının, Adana ve Seyhan'a getirilebilecek hizmetleri engellememesi gerektiğini vurgulayan Fikret Yeni, "Benim Adana genelindeki hemşerilerimden ricam, sandığa gittiklerinde siyasi ya da ideolojik tercihleri doğrultusunda değil, bu kentin sorunlarını çözüme kavuşturabilecek belediye başkanı seçmeleri. Hizmet noktasında ideolojik değil, sağduyulu hareket etmeleri. Ben iktidar partisinin 5,5 yıl il başkanlığını yapmış biri olarak sadece Seyhan değil, Adana genelindeki sorunları biliyorum. Sorunları en kısa sürede giderip, Seyhan için ortaya koyduğumuz projeleri gerçekleştireceğiz. Biz hem hizmet edeceğiz hem de Seyhan ve Adana için hayal ettiğimiz projelerle ilçemizi her alanda kalkındıracağız. İnşallah, hiçbir ayrım yapmadan Seyhan'ı hep birlikte gönül belediyeciliği ile geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.Hain darbe girişimi ve beka sorunu15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının ele geçirdikleri askeri araçların çıkmaması için kışlaların önünde belediye araçlarıyla barikatlar kurulduğunu anımsatan Fikret Yeni, şunları kaydetti:"İşte bu belediye araçları, vatanını ve milletini seven belediye başkanlarının talimatlarıyla, hainlerin emir ve komutasındaki araçları engelledi. Eğer o araçlar askeri kışlalardan çıkarılabilseydi, ülkenin bekası ve milletin geleceği açısından belki de daha vahim sonuçlar ortaya çıkacaktı. Birileri çıkmış 'Belediye başkanlığı seçimleri beka sorunumu?' diyor. Demek ki, belediyeler de bazı stratejik kurum ve kuruluşlarımız gibi çok büyük öneme sahip, belediye başkanlığı seçimlerinin de beka ile alakası var. Cumhur ittifakı da, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimiyle devletimizin bekasına ve vatandaşlarımızın hayatına kasteden alçaklara karşı duruşun bir iradesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu ittifak, seçim bitene kadar değil, ölene kadar devam edecektir." - ADANA