Yeni Honda Cr-V'ye Euroncap'ten 5 Yıldız Aldı

CARMEDYA.COM - Yeni Honda
CR-V, EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.
Honda'nın başarılı modellerinden olan yeni CR-V, benzersizgövde yapısı ve kapsamlı güvenlik teknolojileri sayesinde EuroNCAP'ten 5 yıldızaldı. CR-V'nin "Her Yönden Çarpışma Güvenliği" sağlayan tasarımı,Honda'nın yeni nesil özel ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısınıiçeriyor. CR-V'de çarpışma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak içinbağlanmış yapısal bir ağ yer alıyor. Çarpışma durumunda, yolcu hücresineaktarılan kuvvetlerin azaltılmasına yardımcı olan üstün ön, yan ve arka korumadeğerleri bulunuyor.
Güvenlik teknolojileri
Yeni CR-V'deki pasif güvenlik özellikleri ise Honda Sensing™ aktif güvenlik ve sürücü destek teknolojileri paketi ile tamamlanıyor. Honda Sensing™, sınıfındaki güvenlik teknolojilerinin en kapsamlıları arasında yer alıyor. Honda CR-V'de, sürücüyü potansiyel olarak tehlikeli senaryolarda uyarmak ve yardımcı olmak için radar ve kamera ile birlikte yüksek teknolojili sensörler bulunuyor.
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Honda, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com