28 Mart 2019, 13:05
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Yeni Honda Jazz Yakalandı

Yeni Honda Jazz Yakalandı

CARMEDYA – Honda’nın başarılı modellerinden olan Jazz kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Modelin iç mekanı da değişiyor. Honda’nın en küçük üyesi Jazz kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Avrupa’da testleri devam eden model daha büyük değişimler ile karşımıza gelecek. Boyutlarında az da olsa bir artış yaşanaka gibi görünüyor. Tampon, farlar ve karoserde de önemli değişimler bekleniyor. Arka bölümde...The post Yeni Honda Jazz yakalandı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Honda'nın başarılı modellerinden olan Jazz kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Modelin iç mekanı da değişiyor.



Honda'nın en küçük üyesi Jazz kamuflajlı olarak kameralara
yakalandı. Avrupa'da testleri devam eden model daha büyük değişimler ile
karşımıza gelecek. Boyutlarında az da olsa bir artış yaşanaka gibi görünüyor. Tampon,
farlar ve karoserde de önemli değişimler bekleniyor. Arka bölümde de önemli
değişimlerin gelmesi bekleniyor.



İçeride neler var?

Test sırasında kameralara yeni Honda Jazz'ın iç mekan
görüntüleri de yakalandı. İçeride yeni tip direksiyon ve farklı döşemeler
kullanılacak. Ayrıca orta konsoldaki ekranında değişim yaşadığı görülüyor. Jazz'ın
gösterge paneli de önemli değişim yaşayan detaylardan.



Hangi motor ile gelir?

Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik dört silindirli motorun yer
alacağı biliniyor. Bu motor birde elektrikli bir ünite ile birleştirilmesi
planlar arasında. Böylelikle modelin 151 HP güç seviyesini aşması bekleniyor.
Böylelikle otomobilin yakıt tüketim değerinin fazlasıyla düşmesi planlanıyor.
Ek olarak tamamen elektrikli bir versiyonunda olması planlar arasında. Bu
elektrikli versiyonun menzilin ise 300 kilometre üzerinde olması bekleniyor.

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Kaynak: Carmedya.com