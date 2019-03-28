Yeni Honda Jazz Yakalandı

CARMEDYA - Honda
'nın başarılı modellerinden olan Jazz kamuflajlı olarak kameralara yakalandı. Modelin iç mekanı da değişiyor.
Honda'nın en küçük üyesi Jazz kamuflajlı olarak kameralarayakalandı. Avrupa
'da testleri devam eden model daha büyük değişimler ilekarşımıza gelecek. Boyutlarında az da olsa bir artış yaşanaka gibi görünüyor. Tampon,farlar ve karoserde de önemli değişimler bekleniyor. Arka bölümde de önemlideğişimlerin gelmesi bekleniyor.
İçeride neler var?
Test sırasında kameralara yeni Honda Jazz'ın iç mekangörüntüleri de yakalandı. İçeride yeni tip direksiyon ve farklı döşemelerkullanılacak. Ayrıca orta konsoldaki ekranında değişim yaşadığı görülüyor. Jazz'ıngösterge paneli de önemli değişim yaşayan detaylardan.
Hangi motor ile gelir?
Otomobilin kalbinde 1.5 litrelik dört silindirli motorun yeralacağı biliniyor. Bu motor birde elektrikli bir ünite ile birleştirilmesiplanlar arasında. Böylelikle modelin 151 HP
güç seviyesini aşması bekleniyor.Böylelikle otomobilin yakıt tüketim değerinin fazlasıyla düşmesi planlanıyor.Ek olarak tamamen elektrikli bir versiyonunda olması planlar arasında. Buelektrikli versiyonun menzilin ise 300 kilometre üzerinde olması bekleniyor.
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Otomobil
Kaynak: Carmedya.com