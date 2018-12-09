Fenerbahçe, Akhisar Maçında Hücum Hattını Değiştiriyor

Akhisarspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni bir hücum hattı oluşuyor. Sarı-lacivertli takımda Frey, Valbuena ve Ayew'in eksikliğinde Koeman geçici bir formül arıyor. Alper'in sakatlığı ve Soldado'nun da cezalı oluşu çözümleri azaltıyor.

Hollandalı çalıştırıcı, Benzia'yı yeniden kadroda tutup, kanatlara yakın görevlendirecek. Barış Alıcı da formasını korurken, tek forvet kalan Islam Slimani ile beraber Mehmet Ekici de ofansif orta saha olarak oynayacak.