09 Aralık 2018, 09:18
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Fenerbahçe, Akhisar Maçında Hücum Hattını Değiştiriyor

Fenerbahçe; Frey, Valbuena ve Ayew'in eksikliği nedeniyle Akhisar maçına bambaşka bir hücum hattıyla çıkacak.

Akhisarspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni bir hücum hattı oluşuyor. Sarı-lacivertli takımda Frey, Valbuena ve Ayew'in eksikliğinde Koeman geçici bir formül arıyor. Alper'in sakatlığı ve Soldado'nun da cezalı oluşu çözümleri azaltıyor.

Hollandalı çalıştırıcı, Benzia'yı yeniden kadroda tutup, kanatlara yakın görevlendirecek. Barış Alıcı da formasını korurken, tek forvet kalan Islam Slimani ile beraber Mehmet Ekici de ofansif orta saha olarak oynayacak.

Fenerbahçe

YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN: slmani oldugu sürece fener fark yemezse iyidir
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BURHAN BEY: FENERE VURMAYANI DÖVÜYORLAR MUHAHAHA
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BURHAN BEY: AZİZ GİTTİ FENER BİTTİ YAZIK YA ACIDIM RESMEN DALGA GEÇMİŞLER MAKARA YAPMIŞLAR BU KADARDA EZİLMEZKİ FENEREDE GELEN VURUYOR GİDEN VURUYOR NEYSE GENEDE İNŞALLAH LİGDE KALIRLAR ZOR GİBİ AMA
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FENERLİ: Işimiz bunlara kaldıysa vay halimize
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