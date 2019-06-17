17.06.2019 09:37
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Yeni Hükümet Binası İçin Anket Çalışması Başlatıldı

Yeni Hükümet Binası İçin Anket Çalışması Başlatıldı

Yozgat'ın Sorgun Kaymakamlığı, ilçede yapılması planlanan yeni hükümet konağı ile ilgili anket çalışması başlattı.

Yozgat'ın Sorgun Kaymakamlığı, ilçede yapılması planlanan yeni hükümet konağı ile ilgili anket çalışması başlattı.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, ilçede görev yapan yerel basın temsilcileri ile bir arayarak gelerek, yapılması planlanan yeni hükümet konağı ve başlatılan anket çalışması ile ilgili bilgiler verdi.

Altınpınar, son zamanlarda Sorgun kamuoyunda yeni yapılacak hükümet konağı ile ilgili bilgi kirliliği yaşandığını söyleyerek, "Şu an gündemimizde sadece yeni hükümet konağının yapılması var. Çünkü, yeni ekonomik önlemler çerçevesinde bir çok projenin iptali yapılmış olsa da Türkiye'de yapılacak 13 hükümet konağından birinin Sorgun'a yapılacak olması bizler için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmamak adına Sorgun Kaymakamlığı olarak biran önce yapılacak olan Hükümet Binasının yeri ile ilgili çalışmalarımıza hız vermeliyiz"dedi

Altınpınar, şuanda kamuoyunun da yakından bildiği 4 alternatif yer üzerinde durduklarını belirterek "Bunlardan biri Yeşilyurt İlkokulu eski binasının olduğu bölge, birisi eski hastanenin yeri, diğeri yıkılan Toprak Mahsulleri Ofisi arazisi, diğeri de eski buğday pazarının yeri. Bu 4 alternatif yer üzerinde vatandaşlarımız kaymakamlığımızın www.sorgun.gov.tr adresine bugün saat: 08.00'dan itibaren girerek oylarını kullanabilirler. Anketimiz Cuma günü gece saat: 24.00'a kadar açık kalacak. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız Yeni Hükümet Binasını nereye istediklerini konusunda oy kullanabilirler"dedi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, yapılan anket çalışmasının ardından ona göre kendilerine bir yön haritası çizeceklerini söyledi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
Altınpınar, Yozgat, Sorgun, Hükümet, Güncel

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