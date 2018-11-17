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Türkmen Cephesi Başkanlık binasıIrak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin basın açıklamasıIrak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan
'ın basın açıklaması Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak'ta kurulan yeni hükümet kabinesinde Türkmenlere yer verilmediği takdirde bu durumu protesto edeceklerini açıkladı.
Irak'ın Kerkük
kentinde bulunan ITC başkanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Erşet Salihi, "Yeni hükümette yer almadığımız takdirde sokak gösterilerine başlayacağız." dedi.
Türkmenlere protesto çağrısı yapan Salihi, "Türkmenlerin Bağdat
'taki siyasi karar mekanizmasında bulunması için tüm yasal yollara başvuracağız." diye konuştu.
Yeni hükümette Türkmenler ve Türkmen iradesinin görmezden gelindiğini vurgulayan Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da "Seçimlere giderek iradesini ortaya koyan ve temsilcilerini Bağdat'a gönderen Irak'ın asil üçüncü unsuru olan Türkmenleri görmezden gelmek isteyen hiç kimseye izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:29