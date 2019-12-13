YENİ İMAR PLANLARINDA BİSİKLET YOLU ZORUNLULUĞU... İSTANBUL'DA BİSİKLET YOLLARI İŞGAL ALTINDA

İşgal altındaki bisiklet yolları havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER- Buğra BENLİOĞLU - Serdar ALTINTEPE - Osman BAKIR/ İstanbul, - RESMİ Gazete'de yayımlanan 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği'nde plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu.

İstanbul'da kararı olumlu karşılayan vatandaşlar hali hazırda bulunan bisiklet yollarının işgal altında olmasından şikayetçi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Bisiklet Yolları Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte plansız alanlar için yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu tutuldu. Ancak vatandaşlar, hali hazırda bulunan ve araç park edilmesi gibi nedenlerle işgal edilen bisiklet yollarını da sağlıklı bir şekilde kullanamamaktan şikayetçi.

"HEPİMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLUR"

Bisiklet yollarının yapılmasının çok faydalı olacağını ifade eden Songül Kızılkaya, "Ben çok sevdiğim halde bisiklet kullanmıyorum. Oğlum kullanıyor, çok seviyor. Aras henüz 7 yaşında, biz de Aras ile konuşurken hep onu düşünüyoruz keşke bir bisiklet yolumuz olsa diye. Mesela buraya gelmek istediğinde, 'maalesef Aras' diyorum. Bisikleti ile buraya gelemiyor. Tabii ki olsa hepimiz için çok çok faydalı olur. Özellikle bisiklet seven çocuklar için" dedi.

"NE KADAR BİSİKLET YOLU OLURSA OLSUN ARAÇLARI ÇEKİYORLAR"

Gaziosmanpaşa'daki bisiklet yoluna araçların sürekli park edilmesi nedeniyle bisikletlilerin rahat hareket edemediğini dile getiren Murat Akarsu, "Türkiye'de zaten trafikte hiçbir kurala uyulmuyor. Buna da uyulmuyor. Ne kadar bisiklet yolu olursa olsun araçları çekiyorlar bisiklet yollarına. Buradaki bisiklet yolu kesinlikle kullanılamıyor. Araçlar çekiliyor, bisikletliler rahat hareket edemiyor" ifadelerini kullandı.

"BİSİKLETLE TRAFİĞE ÇIKMAYA KORKUYORUM"

Bisiklet kullanmayı çok sevdiği halde şehir içinde kullanmaya korktuğunu ifade eden lise öğrencisi Yusufcan Karakuş ise, "Açıkçası bisiklet kullanıyorum ama trafiğe çıkmaya korkuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bisiklet yollarının üzerinde araba var ve kırmızı ışıkta hiç dikkat etmiyorlar bisiklet kullanıcılarına. Bu yüzden bisikleti kullanmayı pek tercih etmiyorum, tehlikeli buluyorum" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Bisiklet yolu görüntüleri

-Bisiklet yoluna park eden araçlar

-Vatandaş ile röp.

-Bisiklet yoluna park eden araçları çekicinin çekmesi

-Kullanıma kapanmış bisiklet park istasyonları

-Bisiklet yolunda park eden arabalar havadan görüntüler

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay