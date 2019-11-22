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Yeni İmar Yolları Açılıyor

Hacılar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler parselasyon çalışması yapılan yerlerde yeni imar yolları açıyor.

22.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:16Yeni İmar Yolları Açılıyor
Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler parselasyon çalışması yapılan yerlerde yeni imar yolları açıyor.

Hacılar Belediyesi, Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler yeni imar yollarının yapımı ile ilçe içi ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalara devam edeceklerini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, parselasyon çalışması tamamlanan yerlerde plan doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler imar yolu açma çalışmalarını Hisarcık caddesinde yer alan Uhud sokakta tamamladı.

Yeni imar yollarının açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Özdoğan ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Kaynak: İHA

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