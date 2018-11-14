Yeni iPad Pro Artık Türkiye'de Satışta!

Apple'ın yeni iPad Pro modeli nihayet Türkiye'de satışa çıktı. Yeni iPad Pro'nun Türkiye satış fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

YENİ İPAD PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın 30 Ekim tarihinde düzenlediği etkinlik ile tanıtımını yaptığı yeni iPad Pro modeli Türkiye'de satılmaya başladı. 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satın alınabilen modelin fiyatı ekran seçeneklerine, depolamasına ve hücresel bağlantı seçeneklerine göre farklılık gösteriyor.

YENİ iPAD PRO NE KADAR?

iPad Pro, Türkiye'de 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Özellikleri artıkça ve değiştikçe fiyatta da oynamalar oluyor. Modelin en dolu versiyonunun fiyatı ise 14 bin 99 TL'den satılıyor.

iPAD PRO'DA APPLE HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTI?

iPad Pro çerçevesiz ekrana sahip. Bu nedenle iPad Pro, Home butonuna dolayısıyla Touch ID'yle vedalaştı. Home butonu yerine Face ID ile gelen yeni tablet 11 ve 12.9 inçlik iki versiyonla satıcının beğenisine sunuluyor. Apple bu yeni cihazda A12X Bionic işlemcisini kullandı.