Yeni İpad Pro Kolay Bükülüyor, İpad Pro Bükülme Testi

Apple
'ın Yeni Oyuncağı Yeni iPad Pro Kolay Bükülüyor!
Tabletler akıllı telefonlardan daha sağlam değil. Görünen o ki Yeni iPad Pro Kolay Bükülüyor.
YouTube kanalından yeni bir video JerryRigEverything, Apple'ın en yeni iPad Pro'sunun çok fazla efor sarf etmeden son derece kolayca, kırılıp bükülebileceğini gösteriyor. Zack Nelson
tarafından kayda alınan videoda yeni iPad Pro bükme testinde, tabletin ortadan son derece kolayca kırıldığı görülüyor.
Bir çok kişi cihazlarının kutusundan çıktığında bile biraz eğik olduğu konusunda bazı geri bildirimler yaptılar bile. Özellikle sırt çantasında taşıyan bazı kişilerin de kolayca bükülmeler yaşadıklarını belirtiyorlar.
Yeni iPad Pro Bükme Testi
Sonuçta iPad Pro son derece pahalı bir cihaz ve dikkatli davranılması gerekiyor. Kesinlikle bükmeyi denemeyin bile. iPad'lerin benzer şekilde kolay bükülebildiğini, elbette tasarımları gereği Tabletler son derece ince ve geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu biliyoruz. Ancak akıllı telefonlar daha sağlam ve bence isteseler bunu da yapabilirler.
Peki bu iPad Pro almak isteyenlerin endişelenmesi gereken bir şey mi? Bence hayır bu konuda endişelenenler kesinlikle iPad Kılıf kullanmalı.
TheVerge
Nelson,Apple
19 Kasım 2018 Pazartesi 03:34