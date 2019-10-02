Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak

Geçen ay gerçekleşen Apple özel etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone ürün serisi ve Apple Watch Series 5, 18 Ekim itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak.

Satışa çıkan iPhone ürün serisinde iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max yer alırken, Apple Watch Series 5 de aynı tarihte alıcılarla buluşacak.

Kullanıcılar, 18 Ekim tarihinden itibaren apple.com.tradresi üzerinden, App Store uygulamasından, Apple Store'lardan, Apple Yetkili Satıcılarından ve belirli iletişim operatörlerinden ürünleri satın alabilecek.

YENİ iPHONE'LARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11 Pro'da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip.

iPhone 11 Pro 5.8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6.5 inç ile en büyük ekrana sahip.

Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.

12 MP çözünürlüğe sahip olan arka kameralardan birisi geniş açılı lense sahip. Diğer sensör ana kamera görevi görürken, üçüncüsü ise bokeh efekti için derinlik sağlamaya yarıyor.