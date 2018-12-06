Yeni İş Kuracak Gençlere Müjde! Devlet 59 Bin 792 Lira Avantaj Sağlayacak

Yeni iş kuran gençlere vergi ve prim teşviki sağlanıyor. Vergi teşviki üç yıl, prim teşviki bir yıl sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), genç girişimcilere sağlanan vergi ve prim teşvikine ilişkin ayrıntıları bir broşürde topladı. Kendi işini kurmak isteyen gençlere sağlanan vergi ve prim teşvikinden, kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları...

3 YIL BOYUNCA

Vergi teşviki 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilerine uygulanıyor. Bunların, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı, Gelir Vergisi'nden istisna tutuluyor.

17 BİN 130 LİRA

Bu yılki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci 17 bin 130 lira Gelir Vergisi ödemekten kurtulacak. Geliri daha fazla olan girişimciler ise kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı için ödemeleri gereken 17 bin 130 lirayı ödemeyecekler.

SİGORTA AVANTAJI

Genç girişimcilerin, hem vergi hem de sosyal güvenlik prim teşvikinden yararlanabilmesi için ise Bağkur (4B) kapsamında ilk defa sigorta tescilinin 1 Haziran 2018 tarihinden sonra yapılmış olması gerekiyor. Şartları sağlayan genç girişimcilerin, asgari ücret üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri bir yıl boyunca Hazine tarafından karşılanacak. Genç girişimciler, aylık 700, yıllık 8 bin 400 lira prim ödemekten kurtulacak.

ÜÇ YILDA 60 BİN LİRA

Bu yıl 1 Haziran'dan sonra kendi işini kurmuş bir genç girişimci, bir yıllık prim ve üç yıllık vergi teşviki sayesinde, bugünkü asgari ücret ve Gelir Vergisi üzerinden toplam 59 bin 792 lira avantaj elde edecek. Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen gençler, bağlı bulundukları vergi dairesinden 'genç girişimcilerde kazanç istisnası' belgesi alacak. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine sunarak, teşvikten yararlanabilecek.

KİMLER YARARLANIR?

Kazanç istisnasından; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefi olan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabiliyor. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye geliri, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek.