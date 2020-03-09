Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni işe başlayan özel halk otobüsü sürücüsü, alacaklısı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
09.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:48
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde yeni işe başlayan özel halk otobüsü sürücüsü, alacaklısı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Gebze Gaziler Mahallesi 1730. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 4300 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü M.A.T., mesaisi sonrası evine dönmek üzere yola çıktı. Birkaç gün önce işe başlayan M.A.T., aracı yavaşlattığı sırada kendisinden alacağı olan şahsın içinde olduğu bir aracın kendisini takip ettiğini fark etti. Aracını park eden M.A.T.'nin evine doğru yürüdüğünü gören şahıs, yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. Koşarak evine giren M.A.T. da evdeki tüfeğini alarak karşılık verdi. Bu sırada ayağından vurulan M.A.T. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çatışma alanında inceleme yaptı. Çatışma alanında bulunan silaha el koyan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Olay, saat 19.00 sıralarında Gebze Gaziler Mahallesi 1730. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 4300 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü M.A.T., mesaisi sonrası evine dönmek üzere yola çıktı. Birkaç gün önce işe başlayan M.A.T., aracı yavaşlattığı sırada kendisinden alacağı olan şahsın içinde olduğu bir aracın kendisini takip ettiğini fark etti. Aracını park eden M.A.T.'nin evine doğru yürüdüğünü gören şahıs, yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. Koşarak evine giren M.A.T. da evdeki tüfeğini alarak karşılık verdi. Bu sırada ayağından vurulan M.A.T. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çatışma alanında inceleme yaptı. Çatışma alanında bulunan silaha el koyan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması