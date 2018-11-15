Yeni Jenerasyon İçin İyi Bir Hazırlık Olacak"

İspanya
'nın Murcia
kentinde kamp yapan Ümit Milli Futbol
Takımı'nın teknik direktörü Vedat İnceefe
, yeni jenerasyon için iyi bir çalışma dönemi geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Vedat İnceefe, Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, 10 günlük kampın milli takıma ilk defa katılan oyuncuların kaynaşması açısından faydalı geçeceğine inandığını aktardı. Avrupa
Şampiyonası elemelerine hazırlanmaya başladıklarını dile getiren İnceefe, şunları kaydetti:
"Bu kamp, yeni jenerasyon için iyi bir hazırlık olacak. Yeni turnuva olduğu için, yaş grubunda da zorunlu değişiklik yaşandı. Artık 1998, 1999, hatta 2000 doğumlu oyuncular Ümit Milli Takım'da olacak. Bu kampta şimdiye kadar çok forma şansı bulamamış, gözden kaçan oyuncular da yer alıyor. İleriki kamplara daha başka oyuncular da çağıracağız. Resmi maçların başlayacağı mart-haziran dönemine kadar kadromuzu kuracağız."
İnceefe, kamptaki ilk hazırlık maçında karşılaşacakları İskoçya'nın, fizik güce dayalı ve kompakt oynayan bir takım olduğunu da sözlerine ekledi.
İspanya,Vedat İnceefe,Futbol
15 Kasım 2018 Perşembe 17:22