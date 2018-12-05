Yeni Kaledonya'da 7.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Büyük Okyanus
'un güneydoğusundaki 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yer alan Yeni Kaledonya
ve Vanuatu'da tsunami uyarısında bulunuldu.
Büyük Okyanus'un güneydoğusunda 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin en çok hissedildiği yerler ise Yeni Kaledonya ve Vanuatu olarak kaydedildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası Yeni Kaledonya ve Vanuatu'da 3 metre yüksekliğinde tsunami yaşanabileceği yönünde uyarılarda bulunurken, halka güvenli bölgelere gitmeleri yönünde de çağrı yaptı. - PORT VILA
Büyük Okyanus,Yeni Kaledonya
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:37