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Yeni Kapaklı Telefon LG Folder 2 Duyuruldu!

Güney Koreli teknoloji devi LG, Folder 2 isimli yeni telefonu duyurdu. Kapaklı yapısı ile dikkat çeken LG Folder 2, kolay kullanıma sahip bir telefon arayanlara hitap ediyor.

14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:53
Yeni Kapaklı Telefon LG Folder 2 Duyuruldu!
Güney Koreli teknoloji devi LG, Folder 2 isimli yeni telefonu duyurdu. Kapaklı yapısı ile dikkat çeken LG Folder 2, kolay kullanıma sahip bir telefon arayanlara hitap ediyor.

LG Folder 2 Teknik Özellikler

2.8 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan LG Folder 2, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 320 x 240 piksel çözünürlük sunuyor. LG Folder 2 modelinin kapağında küçük bir ekran daha bulunuyor. 0.9 inç büyüklüğündeki bu küçük ekran üzerinden kısa mesajlar ve gelen arama bildirimlerine bakılabiliyor.

Gücünü Snapdragon 210 işlemcisinden alan LG Folder 2, 1 GB RAM'e sahip. LG Folder 2 modelinde 8 GB depolama kapasitesi bulunuyor. Micro SD desteğine sahip olan LG Folder 2, Android işletim sistemi ile birlikte geliyor. LG Folder 2, 1470 mAh batarya kapasitesine sahip.

LG Folder 2 modelinde sadece 2 MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Cihazın arka kısmında yer alan kameranın yanında herhangi bir acil durumda kullanılması için SOS butonu bulunuyor. SOS butonuna 1,5 saniye içerisinde 3 kez basılması durumunda önceden kaydedilmiş bir telefon numarasını arıyor ve ayrıca kısa mesaj yoluyla konumunuzu numarayla paylaşıyor.

LG Folder 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

LG Folder 2, 17 Nisan tarihinde Güney Kore'de yaklaşık 160 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. LG Folder 2 modelinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Kapaklı, Teknoloji
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