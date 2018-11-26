Yeni Kapalı Spor Salonu İnşaatı Hızla Yükseliyor

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde bin 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonunun yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
'nın Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Bozüyük'e kazandırılacak olan kapalı spor salonu, 4 bin 199 metrekarelik oturum alanı ile toplam 6 bin 287 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. İhalenin yapılmasının hemen ardından başlayan inşaat hızla yükselirken, çok amaçlı olarak hizmet verecek salon, Bozüyüklü sporcuları geleceğe hazırlayacak.
Son yıllarda özellikle çok sayıda branşta öne çıkan Bozüyüklü sporcular, inşaatın tamamlanması ile birlikte geleceğin profesyonelleri olma yolundaki çalışmalarına yeni kapalı spor salonunda devam edecek. - BİLECİK
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56