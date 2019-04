Yeni Kia Ceed Türkiye'de Pazarına Çıktı

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Üçüncü nesil olarak Avrupa'da tasarlanan, Yeni KIA Ceed, 99.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.İlk olarak 2006 yılının Aralık ayında üretilen Ceed, seriüretime başlanan ilk günden bu yana yaklaşık 1,3 milyon satış adedineulaştı.Üçüncü nesil tasarımıyla birlikte ismi de Ceed olarak değişen araç (eskiadı Cee'd), Avrupa yollarında görmeye alıştığımız tasarımıyla dikkat çekiyor.2012 ile 2018 yılları arasında üretimde olan ikinci nesilden toplam 640.000adet üretilen Ceed'in yeni nesliyle birlikte, KIA'nın Avrupa satışlarının dahada artması ve markanın pazardaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.Ar-Ge üssünden tasarlandıKIA'nın Franfurkt'taki Ar-Ge üssünde tasarlanan Yeni KIACeed, Sportage ile birlikte Slovakya'daki tesislerinde üretiliyor. Yeni KIACeed ile ilgili değerlendirmede bulunan KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel,"On yıldan fazla süredir satışta olan Kia Ceed, markanın istikrarlıbüyümesini desteklemeye devam ediyor. Önceki nesil gibi, yeni nesil demüşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda özel olarak tasarlandı vegeliştirildi. 2006 yılından bu yana 1,3 milyon adedin üzerinde Ceed üretildi veyeni nesil kullanıcıların önceki nesiller boyunca sevdiği her şey Yeni Ceed'deyine bulunuyor" dedi. 5 yıl veya 150.000 km garantiyle otomobil severlerinbeğenisine sunulan Yeni KIA Ceed, 99.900 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.