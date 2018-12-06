CARMEDYA.COM – En yeni nesil Kia Soul Los Angeles Otomobil Fuarı'nda gösterildi. Önceki modele benzer bir genel şekle sahip olmasına rağmen, çok sayıda önemli değişime uğramış.Önemli değişimler varYeni versiyon, daha dinamik bir tasarıma sahip. Karşıdan bakıldığında daha çok robotik bir yapıyı çağrıştırıyor. Kübik şekle sahip karoser otomobili heybetli göstermiş. Arka bölümde de bagaj kapağının ortasına uzanan L şeklinde stoplar gözlerden kaçmıyor.Hangi motorlar ile geliyorModelde 2.0 litrelik atmosferik 147 HP güç ve 178 Nm tork değeri sunan bir motor kullanılıyor. Ek olarak 1.6 litrelik 201 HP güç ve 264 Nm tork değeri sunan bir ünite daha geliyor. Bu motor 7 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Daha sonrasında ise bu seriye 201 HP güç ve 394 Nm tork değeri sunan elektrikli versiyon sunulacakThe post Yeni Kia Soul Los Angeles'da ortaya çıktı appeared first on Carmedya.