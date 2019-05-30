Yeni kimlik kartı başvuruları

Özalp
İlçe Nüfus Müdürlüğü, engellilerin yeni kimlik kartı için başvurularını evlerinde alıyor.
İlçe Nüfus Müdürlüğü personelleri, Sugeçer ile Aşağı Mollahasan mahallelerinde yaşayan engellilerin evlerine giderek yeni kimlik kartı için başvurularını aldı.
İlçe Nüfus Müdürü Sait Kapar, yaptığı açıklamada, uygulamanın engellileri ve yatalak hastaları sevindirdiğini söyledi.
İlçe genelinde çok yoğun bir başvuru olduğunu ifade eden Kapar, şöyle konuştu:
"İçişleri Bakanlığının tüm yurtta başlattığı 'Gezici Kayıt Terminali' uygulaması, ilçemizde de başladı. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin yakınlarının engelli veya yaşlılıktan dolayı evden çıkamayan vatandaşların raporu ile nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Ardından görevlendirilen personel tarafından vatandaşların evlerine gidilerek yeni kimlik kartı müracaatları alınıyor. Yeni kimlikleri PTT
aracılığıyla 2-5 gün içinde adreslerine teslim edilmesi imkanı sağlıyor."
Özalp
, Güncel
Kaynak: AA