Yeni kimlik kartı son başvuru tarihi ne zaman? Eski kimlik kartı ne zaman kadar geçerli? Eski kimliklerin son değiştirilme tarihi ne zaman?

Eski kimlikleri değiştireni kimlik kartı almak isteyenler, eski kimlikleri son değiştirme tarihini, yeni kimlik kartı son başvuru tarihi ne zaman olduğunu veEski kimlik kartı ne zaman kadar geçerli gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, kimlikleri yenileme süresi yıl sonunda bitiyor mu, eski kimliklerin son değiştirilme tarihi ne zaman?

YENİ KİMLİK KARTI YENİLEME SÜRESİ 2020'DE BİTİYOR MU?

Kimlik yenileme süresi 2020'de bitiyor, yılbaşı kimlik yenileme için son gibi çeşitli ifadelerle bilgi kirliliği yaşanıyor. Ancak 2020 yılbaşı kimlik yenileme için son gün değil. Konu ile ilgili olarak Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

YENİ KİMLİK KARTI İÇİN 2023'E KADAR SÜRE VAR

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kimliklerin 2023 yılına kadar değiştirebileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır. TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR

Yeni kimlik çıkartmak için ödenmesi gereken ücret çeşitli durumlarda farklılık gösteriyor. TC kimlik belgesi, eski düzende nüfus cüzdanı olarak adlandırılan belgeyi kaybedenler yeni kimlik çıkarmak için ödemeleri gereken ücret; 22,50 TL. Çipli kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde ise 45 TL ödeme yapılması gerekiyor. TC kimlik belgesi 2023 yılına kadar değiştirebiliyor.