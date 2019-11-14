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Yeni kimlikle ATM'den para çekilebilecek

Yeni kimliklerle artık elektronik ortamda dokümanlar imzalanabilecek, ATM'lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek.

14.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:56

Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 Programına göre; Dijital Ofisi; uygulamaya geçen elektronik kimlik kartına yönelik düzenleme çalışmalarını tamamlayacak. Çalışmayla kimlik kartının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması sağlanacak. Bu çerçevede Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği yayınlanacak ve uygulama için pilot kurumlar ve iller belirlenecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ ÇATISI ALTINDA TOPLANACAK

Dijital Dönüşüm Ofiisi, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'ni de güncelleyecek. Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu için yürütülen pilot proje kapsamında prototip geliştirilecek. Kamu kurumlarının Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber de Ofis tarafından hazırlanacak. Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformunu hayata geçirmeye de hazırlanıyor. Bu kapsamda kamuda siber güvenliğin koordinasyonu da Dijital Dönüşüm Ofisi çatısı altında toplanacak.

ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Yapılacak düzenlemelerle yeni kimliklerle ATM'lerden para çekilecek ve ödeme de yapılabilecek.

Yeni kimlikle ATM'den para çekilebilecek

Dönüşüm, Pilot, Ekonomi, Güncel


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