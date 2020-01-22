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Yeni korona virüsten kaynaklanan vaka sayısı 440'a çıktı

Beijing saatiyle dün gece 24.00 itibarıyla Çin'de 13 eyalette toplam 440 yeni korona virüsü vakası tespit edildi. Toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Ölümleri tamamı Hubei eyaletinde gerçekleşti.

22.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:33Yeni korona virüsten kaynaklanan vaka sayısı 440'a çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun bugünkü basın toplantısında yeni tip virüsle ilgili son veriler açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Yardımcısı Li Bin, bugün Çin Devlet Konseyi'ne bağlı basın ofisinde düzenlenen basın toplantısında, yeni korona virüse yakalanan viral pnömoni vakaları sayısının 149 arttığını, 'da 1, 'da 3, Kore Cumhuriyeti'nde 1 vaka tespit edildiğini kaydetti.

Basın toplantısında edinilen bilgilere göre, şu an vakalarla yakın temasta bulunan 2197 kişi belirlendi. Toplam 765 kişi tıbbi gözlemden çıkarken, 1394 kişi gözlem altında tutuluyor.

Çin hükümeti ve eyaleti dahil çeşitli yerlerdeki ilgili birimlerin halk kitlesinin can güvenliği ve sağlığının korunması, normal yaşam düzeninin sağlanması için yeni tip korona virüsten kaynaklı salgını önlemeyi amaçlayan sıkı planlar hayata geçirdiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Japonya, Hubei, Güncel

Kaynak: Bültenler

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