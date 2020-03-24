Yeni koronavirüs tedbirleri
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek ve içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.
24.03.2020 00:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:34
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek ve içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Ayrıca toplu taşıma araçları kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ekonomi