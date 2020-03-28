Yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanlarına giriş yasaklandı.
28.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:09
Sivas 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanlarına giriş yasaklandı.
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Kaynak: AA