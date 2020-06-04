YENİ KURALLAR UYGULANAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul'da toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başladı.

04.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:28
İstanbul'da toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başladı. İstanbulluların yeni kararlarla ilk yolculuklarını yaptıkları toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk içeriden görüntülendi.
İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşım araçlarına dair yeni kararlar aldı. Bu kararlar doğrultusunda otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getirilerek, koltuk sayısının üçte biri kadar da ayakta yolcu alınmasına karar verildi. Bu doğrultuda işlerine gitmek için toplu ulaşım kullanan İstanbullular yeni kararlarla birlikte ilk yolculuklarına başlamış oldu. Yeni kararların uygulanacağı toplu ulaşım araçları bu sabah içeriden görüntülendi. Kadıköy-Tavşantepe metro hattında işe gidiş saatinde metro içinde yolcuların maske takma kuralına uyduğu görülürken, metrodaki kalabalık dikkat çekti.
Zincirlikuyu metrobüs durağında ise yolcuların metrobüs beklerken sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. YENİ KURALLAR UYGULANAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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