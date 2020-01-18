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(yeni kurtarma görüntüleriyle) ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BATAKLIĞA SAPLANDI

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı.

18.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:18(yeni kurtarma görüntüleriyle) ARNAVUTKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BATAKLIĞA SAPLANDI

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu.

Olay dün saat 21.48 Mavigöl Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil hırsızlığı ihbarını alan ekipler şüphelilerin peşine düştü. GPRS ile çalınan aracı takip eden ekipler 4 şüpheliden Orhan Y., İbrahim K. ve Öner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir şüpheli ise araçla kaçtı. Aracın bir süre sonra Boğazköy hafriyat döküm sahasında olduğu tespit edildi. Doğukan G. isimli şüpheli ise  ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.  Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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//KURTARMA ÇALIŞMALARINDAR YENİ GÖRÜNTÜLER

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Şüphelinin çamura saplandığı alan

-Şüphelinin çamurdan çıkarılması(fotoğraflar)

-Şüphelinin çamurdan kurtarılması

-Bataklık alan çıkarılması



Arnavutköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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