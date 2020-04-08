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Yeni Macera Oyunu MicroMan Duyuruldu

Glob Games Studio tarafından hem geliştirilen hem yayınlanacak olan MicroMan duyuruldu. Görünüşe göre önümüzdeki sene Grounded dışında karınca boyutlarına kadar küçüleceğimiz bir diğer oyun, MicroMan olacak.

08.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:51
Yeni Macera Oyunu MicroMan Duyuruldu
Glob Games Studio tarafından hem geliştirilen hem yayınlanacak olan MicroMan duyuruldu. Görünüşe göre önümüzdeki sene Grounded dışında karınca boyutlarına kadar küçüleceğimiz bir diğer oyun, MicroMan olacak.

Yeni nesil konsolların çıkışına olan zaman daralırken, bu süreçte yeni oyun duyuruları da yapılmaya devam ediliyor. Bu oyunların arasında nesil geçişine denk gelenler olacakken sadece yeni nesil konsollar için de çıkacak oyunlar var. Mesela Godfall, PC ve PlayStation 5 için çıkacak.

Bugün duyurulan MicroMan ise bir nevi yeni nesil konsollara çıkacak olan bir diğer oyun olacak. Bir nevi dememin nedeni, mevcut nesil konsollardan sadece Switch versiyonunun olacak olması. Önümüzdeki senenin ikinci yarısında öncelikle PC (Steam) için satışa sunulması beklenen oyun, daha sonradan PlayStation 5, Switch ve Xbox Series X versiyonlarıyla da piyasada olacak.

Hikaye olarak bir kazaya kurban giden bir karakteri yöneteceğiz. Ana karakterimiz, talihsiz bir hadise sonucunda deneysel küçültme kapsülünün içine düşen ve bir böceğin boyutlarına küçülen bir laboratuvar işçisi olacak. Oyundaki amacınız ise normale dönmek olacak.

Aksiyon, Arcade, macera ve hayatta kalma elementlerini bir araya getiren MicroMan, tamamıyla farklı bir perspektif sunacak. Senaryo boyunca karınca, kirpi, kurbağa ve sıçan gibi düşmanlar ile mücadele edecek ve kelebek ve kaykay gibi farklı araçlar ile bir yerden bir yere gitmek durumunda olacaksınız. Öte yandan, oynanışa etki edecek karar verme özelliğinin olacağı da söyleniyor.

MicroMan için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: PlayStation 5, Teknoloji
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