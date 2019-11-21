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Yeni Mahalle'nin korkulu rüyası bitiyor

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı TOKİ Yeni Mahalle'yi şehir merkezine bağlayan yolun genişletme çalışmaları devam ediyor.

21.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:22Yeni Mahalle'nin korkulu rüyası bitiyor
'in ilçesine bağlı TOKİ Yeni Mahalle'yi şehir merkezine bağlayan yolun genişletme çalışmaları devam ediyor. Genişletme yapımı başlamadan önce iki aracın yan yana zor geçtiği yolun genişletilmesi mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle Muhtarı yol genişletme çalışmalarını yapan ekipleri ziyaret ederek onlara çay ikram ederken, yolun yapımını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.

TOKİ Yeni Mahalle Muhtarı Metin Kural yol genişletme çalışmalarını yapan belediye personeline elleriyle demlediği çaylardan ikram etti. Kendileri için mahalle yolunun çok büyük önem arz ettiğini söyleyen Mahalli Muhtarı Metin Kural, yolun eski haliyle onlarca kazaya neden olduğunu söyledi.

12 yıldır çok sayıda kaza oldu

TOKİ Yeni Mahalle Muhtarı Metin Kural Mahallelerini şehir merkezine bağlayan yolun genişletilmesiyle ilgili, "Bu yolun yapımında önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan olmak üzere bağışta bulunan tüm tarla sahiplerine teşekkür ederim. Bu yol bizim için çok önemliydi. Senelerdir sıkıntımızdı. İki araç yan yana zor geçiyordu. 12 yıldır çok sayıda kazaya canlı şahit oldum. Şimdiye kadar yaralı ve ölü sayısının olmaması bizin için büyük bir şanstı. Belediyeye seçildiğim günden beri defalarca giderek bu yolun acilen açılması gerektiğini, her an ölümlü bir kaza olabileceğini söyledim. Bu yolu genelde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kullanmakta yürüyerek. Özellikle gece yarısı yolun karanlık olmasından dolayı her an ölümcül kaza olabilecekti. Vatandaşlarımız benim yanıma defalarca gelerek 'muhtarım araç üzerime çıktı, az daha beni eziyordu' şeklinde serzenişte bulundular. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız bizim sesimizi duyarak yolumuzu açtı. Bu yolda şu anda 2 bine yakın öğrenci taşıyan servislerimiz var. Bunun yanında 8 bin civarında nüfusumuz olduğu için vatandaşlarımız da yaya veya arabalarıyla kullanmakta. Biz defalarca istedik, karşılığını aldık. Herkese teşekkür ediyoruz. Yolumuz kış aylarında yağan yağışlarla su altında kalmaktaydı. Şimdi artık rahatça ulaşımımız karda, yağmurda, buzda, her türlü hava şartlarında rahatça sağlanacak" diye konuştu. - BALIKESİR

Yeni Mahalle, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: İHA

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