Yeni Mahalleye Yapılacak Parkın Zemin Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi
tarafından Yeni Mahalle Evliya Çelebi
Caddesi üzerinde bulunan 5 bin 550 metrrekarelik alana yapılacak olan yeni park için çalışmalarına başlandı.
Zemin çalışmaları devam eden parkın yapılmasıylamahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacına cevap verileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, "Zemin çalışmaları hızla devam eden park çalışmaları inşallah en kısa sürede yapılarak mahallemiz sakinlerinin kullanımına hazır hale getirilecek" dedi. - KAYSERİ
Çelebi,Yeni Mahalle,Develi Belediyesi,Develi
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:59