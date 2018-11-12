12 Kasım 2018, 15:59
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Yeni Mahalleye Yapılacak Parkın Zemin Çalışmalarına Başlandı

Yeni Mahalleye Yapılacak Parkın Zemin Çalışmalarına Başlandı

Develi Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan 5 bin 550 metrrekarelik alana yapılacak olan yeni park için çalışmalarına başlandı.

Develi Belediyesi tarafından Yeni Mahalle Evliya Çelebi Caddesi üzerinde bulunan 5 bin 550 metrrekarelik alana yapılacak olan yeni park için çalışmalarına başlandı.

Zemin çalışmaları devam eden parkın yapılmasıylamahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacına cevap verileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Zemin çalışmaları hızla devam eden park çalışmaları inşallah en kısa sürede yapılarak mahallemiz sakinlerinin kullanımına hazır hale getirilecek" dedi. - KAYSERİ Çelebi,Yeni Mahalle,Develi Belediyesi,Develi
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:59