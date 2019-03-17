Yeni Malatya Hasret Dindirdi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
, sahasında Ankaragücü
'nü 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat Ağçay'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 19. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada savunmanın arasından iyi yükselen Orgill vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya çıktı. 26. dakikada Ankaragücü yarı sahasından atılan uzun pasta topla buluşan Orgill, çaprazdan şutunu çekti ancak top, kaleye paralel gitti. 28. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Pereira, düzeltip vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı. 52. dakikada Hector Canteros'un savunma arkasına attığı topa hareketlenen Hadi Sacko'nun sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağa sahip oldu. 53. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Topu başına geçen Adem Büyük
meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 58. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 71. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Dever düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 79. dakikada Barış'ın ara pasıyla topla buluşan Donald'ın yerden şutu yandan dışarı çıktı. 90+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ahmet'in gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla tekrar buluşan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
KÜNYE
Stat: Malatya Hakemler: Özgür Yankaya
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx, Süleyman Özay xx Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xxx, Seth xx (Chebake dk. 78 x), Robin Yalçın xxx, Mustafa Akbaş
xx, Bülent x, Donald xxx, Murat xx, Pereira xx (Aleksic dk. 46 x), Adem xxx, Guilherme xxx (Ahmed dk. 72 x), Ömer xx Yedekler: Abdulsamed, Barış, Erkan, Rahman, Dia Teknik Direktör: Erol Bulut Ankaragücü: Altay Bayındır
xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pinto x, Sedat xx (Moulin dk. 81 ?), Moke xx (İlhan dk. 63 x), Sacko x (Zaur dk. 59 x), Boyd xx, Canteros xxx, Orgill x Yedekler: Korcan, Mehmet Sak
, Alihan, Mahmut, Cebrail
, Ezequiel, Aydın
, Sadaev Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Adem (dk. 53 pen.), Guilherme (dk .58), Ahmet (dk. 90+4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dever (dk. 71) (Ankaragücü) Sarı kartlar: Donald, Chebake (Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (Ankaragücü)
(Barış Türel - Numan Güder/İHA)
Malatya, Evkur, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Güncel
Kaynak: İHA