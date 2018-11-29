Yeni Malatya Stadı'nın Zemini Denetlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Malatya Stadı Müdürü Cem Eren , sezon başında hava sirkülasyonunun yetersizliğinden dolayı sahada mantar hastalığının boy gösterdiğini belirterek, "Sıcak havaların sona ermesi ve attığımız ilaçlarla mantar hastalığının üstesinden geldik. Kış mevsiminin başlamasıyla da saha zemininin ısıtma sistemini aktif hale getirdik. Normalde çim ısısının 14-16 derecelerde olması lazım. Sıcaklığın korunması için ısıtma sistemi otomatik olarak zemin sıcaklığını sabit tutuyor." ifadelerini kullandı.

Rutin olarak her hafta zeminde delme, kumlama, ilaçlama ve tohumlama gibi çalışmalar yaptıklarını aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Bulutlu havalarda güneş ışığından yoksun kalan zeminde yosunlaşma dediğimiz hastalık başlangıcı yaşanmakta. Dolayısıyla yosunlaşmış zemine sinek ve danaburnu gibi canlıların gelme olasılığına karşılık bu hafta yine sahamızı delerek 25 ton kum serdik. Kaftan dediğimiz ilacımızı zemine enjekte ettik. Şu anda bu sıkıntı da bitti. Hemen ardından güneş vitamini almayan bölgelerin zarar görmemesi adına ultraviyole ışıkları devreye koyuldu. Sahadaki nem oranı bazı bölgelerde şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Bu oranı yüzde 40 seviyelerine düşürdükten sonra kontrollerimizi tekrar yapacağız."

Gelecek haftalarda yoğun maç trafiğine girileceği için çim bakımını sıklaştıracaklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti: