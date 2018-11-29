29 Kasım 2018, 20:37
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Yeni Malatya Stadı'nın Zemini Denetlendi

Yeni Malatya Stadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Yeni Malatya Stadı'nın çim zeminini denetledi.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre  sarı-siyahlı takımın maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadı'nın çim zemini,  Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından kontrol edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeni Malatya Stadı Müdürü Cem Eren,  sezon başında hava sirkülasyonunun yetersizliğinden dolayı sahada mantar  hastalığının boy gösterdiğini belirterek, "Sıcak havaların sona ermesi ve  attığımız ilaçlarla mantar hastalığının üstesinden geldik. Kış mevsiminin  başlamasıyla da saha zemininin ısıtma sistemini aktif hale getirdik. Normalde çim  ısısının 14-16 derecelerde olması lazım. Sıcaklığın korunması için ısıtma sistemi  otomatik olarak zemin sıcaklığını sabit tutuyor." ifadelerini kullandı.
Rutin olarak her hafta zeminde delme, kumlama, ilaçlama ve tohumlama  gibi çalışmalar yaptıklarını aktaran Eren, şöyle devam etti:
"Bulutlu havalarda güneş ışığından yoksun kalan zeminde yosunlaşma  dediğimiz hastalık başlangıcı yaşanmakta. Dolayısıyla yosunlaşmış zemine sinek ve  danaburnu gibi canlıların gelme olasılığına karşılık bu hafta yine sahamızı  delerek 25 ton kum serdik. Kaftan dediğimiz ilacımızı zemine enjekte ettik. Şu  anda bu sıkıntı da bitti. Hemen ardından güneş vitamini almayan bölgelerin zarar  görmemesi adına ultraviyole ışıkları devreye koyuldu. Sahadaki nem oranı bazı  bölgelerde şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Bu oranı yüzde 40 seviyelerine  düşürdükten sonra kontrollerimizi tekrar yapacağız."
Gelecek haftalarda yoğun maç trafiğine girileceği için çim bakımını  sıklaştıracaklarını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:
 "Geçtiğimiz haftalarda TFF'den gelen yetkililer gerekli tüm  denetlemeleri yaptı. Çim kökü, drenaj sistemi ve yırtılmalar ölçüldü. Zeminimiz  yüzde 99 seviyelerinde. Stat geneline bakıldığında, burada bir milli maç veya  final müsabakası oynanmaması için kriter eksiğimiz yok. Yine aynı şekilde  ilimizdeki antrenman sahaları da çok iyi seviyelerde. Beklentimiz mart ayında bir  milli maça ev sahipliği yapmamız yönünde. Bu şehirdeki ve stattaki ambiyansı  görmeyen ülke genelinde milyonlarca insan var. Dolayısıyla Malatya'ya bir milli  maç verildiği takdirde hem stadyum hem de şehir olarak bu organizasyonu çok  başarılı şekilde yapabileceğimize inanıyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu,Çocuk İzleme Merkezi,Malatya

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