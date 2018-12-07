Yeni Malatya Stadyumu Çevresine Ek Merdiven

07 Aralık 2018 Cuma 16:52



07 Aralık 2018 Cuma 16:52

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetimi, taraftarlarının Yeni Malatya Stadı'na geliş ve gidişlerinde sıkıntı yaşamaması için harekete geçti. Taraftarların daha rahat ulaşım sağlaması için trambüs durağı ile stadyum arasına yapılacak üçüncü bir ek merdivenin inşaatına başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, yönetimin aldığı karar neticesinde taraftarların stadyuma daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak adına trambüs durağı ile stat arasına üçüncü merdivenin inşaatına bugün itibariyle başlanıldığını kaydederek, şunları söyledi:"Birkaç gün içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. İnönü Üniversitesi yönünde bulunan taş merdivenleri 8 metre genişleterek yanlarına demir korkuluklar yapılacak. Böylelikle toplu taşıma ile gelen seyircilerin burada rahat inişleri sağlanacak. Yine aynı yerde bulunan demir merdivenler 7 metre daha genişletilerek daha güvenli hale getirilecek. Doğu istikametinde bulunan otoparka ait duvarların yıkımı yapılarak araçlarıyla gelen taraftarların araçlarını park ettikten sonra direk olarak stada ulaşmaları sağlanacak. Ayrıca ileriki aylarda yapımı düşünülen çevreyolundan stada direk olarak bir üst geçit projesi var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor."4 BİN 500 ADET KOLTUK YENİLENDİGeçtiğimiz yıl kullanıma açılan stadın ulaşımla ilgili sıkıntılarının zamanla giderildiğini belirten Eren, "Seyircilerin sürekli dile getirdiği merdivenlerin sayısını artırarak bu konuda oluşan talebi yerine getirmiş bulunuyoruz. Otopark düzeniyle ilgili de sorunları ortadan kaldırıyoruz. Öte yandan çevre aydınlatmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Stadyumu yapan firma müteahhiti ile görüşmelerimizi yaptık ve oluşan bazı arızalar giderildi. Yanmayan lambalarla ilgili sorunları kulüp olarak biz karşılayacağız. Taraftarımızdan bizim beklentimiz; tribünlerdeki koltukların daha dikkatli kullanılması. Bazı seyirciler koltukların üzerinde ayaklarıyla zıpladıkları için koltuk vidaları zarar görüyor. Stat kullanıma açıldığından bugüne kadar zarar gören 4 bin 500 adet koltuğu değiştirmek zorunda kaldık. Seyircilerin stadyumu ellerinden geldiğinde temiz tutmasını bekliyoruz. Bazı eksiklerin giderilmesi için yoğun uğraş verdiğimizi bilmelerini istiyoruz. Lavabolar ve mescitlerde sıkıntılarımız vardı. Bunları ortadan kaldırdık. Devre arasında mescitlerin halılarını yenileyeceğiz. Koridor ve lavabolardaki yanmayan lambaların değiştirilmesi için 4 bin 500 adet lamba siparişi verdik" dedi. - Malatya