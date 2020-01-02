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Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışması

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

02.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40 Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışması

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 27 bin 500 kişilik Yeni Malatya Stadyumu'nda kış mevsiminde zeminin zarar görmemesi ve zarar gören bölgelerin iyileştirilmesi için ultraviyole ışınları uygulanıyor. Sarı- siyahlı kulüpten stat çalışmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Maçlarımızı oynadığımız Yeni Malatya Stadyumu'nda zemin bakım çalışmalarımız sürüyor. Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla birlikte ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz" denildi.


- Malatya

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Kaynak: DHA

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