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Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

21.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:35 Yeni Malatyaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Gökhan'da kaldı.
71. dakikada Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontra atağa çıkan Çaykur Rizespor'da Oğulcan'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Umar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada Oğulcan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Attamah'ın bekletmeden vurduğu top savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gitti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palayık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Özer x, Mustafa x, Hadebe x, Sakıb x, Robin x, Murat x (Ahmed dk. 74 x), Guilherme x, Donald x (Gökhan dk. 46 x), Fofana x (Bifouma dk. 61), Jahovic x
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Acquah, Chalali, Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Morozyuk xxx, Abarhoun xxx, Talbi xxx, Melnjak xxx, Abdullah xxx, Diomande xx (Oğuz dk. 89 ?), Boldrin xxx, Vetrih xxx (Attamah dk. 65 x), Umar xxx, Oğulcan xxx (Samudio dk. 85 ?)
Yedekler: Zafer Görgen, Chatziisaias, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Marko Scepovic
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Oğulcan (dk. 5), Umar (dk.71) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mustafa, Robin, (Yeni Malatyaspor), Umar, Morozyuk, Diomande (Çaykur Rizespor)
(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Gökhan Töre, Güncel

Kaynak: İHA

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