Yeni Malatyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Yeni Malatyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Guilherme, 87. dakikada Jahovic ve 90. dakikada Fofana kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor sezona 3 puan ile başlarken, Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir sezona puansız başladı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
68. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasıyla sağ kanattan bindiren Bifouma, son çizgiye inerek topu yerden ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Guilherme, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara gönderdi: 1-0.
88. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Rahman Buğra Çağıran'ın pasıyla sağ kanatta topu alan Guilherme, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Uygun durumdaki Jahovic, arkasına düşen topa güçlükle müdahale etti. Makedon futbolcu yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
90+2. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Fofana, orta sahadan aldığı topla rakip yarı alanı kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İki Medipol Başakşehirli futbolcudan sıyrılan Fofana, karşı karşıya vuruşunda topu kaleci Mert'in altından ağlarla buluşturdu: 3-0.