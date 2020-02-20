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Yeni Malatyaspor, 6 maçtır kazanamıyor

Ligde son olarak Galatasaray'a mağlup olan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

20.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:09Yeni Malatyaspor, 6 maçtır kazanamıyor
Ligde son olarak 'a mağlup olan Yeni Malatyaspor, galibiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 12 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.

Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 12 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 20 gol gördü.

Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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