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Yeni Malatyaspor'a Gökhan Töre'den kötü haber

Trabzonspor maçında arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre'nin ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

26.08.2019 14:50 Yeni Malatyaspor'a Gökhan Töre'den kötü haber
Trabzonspor maçında arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre'nin ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor'a Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre'den kötü haber geldi. Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan başarılı orta saha oyuncusu Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra sakatlanarak tekrar çıkmak zorunda kalmıştı.

İlk kontrol sonrası arka adale yırtığı şüphesi teşhisi konulan Gökhan Töre'nin ligin 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Alanya maçında oynayamayacağı ifade edildi. Bu arada sakatlıklarından dolayı Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen sağ bek Issam Chebake ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ın ise tedavilerinin tamamlandığı, Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.

Takımın yeni transferi Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ın da Alanyaspor maçı hazırlıklarında yer alacağı bildirildi. - MALATYA

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Gökhan Töre, Spor

Kaynak: İHA

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