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Yeni Malatyaspor'a Sloven rakip

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya temsilcisi NK Olimpija oldu.

18.07.2019 21:07 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Slovenya temsilcisi NK Olimpija oldu.
UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Futbola Skola, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Daugava Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Menalo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin 2 topunun direkten döndüğü mücadelede Menalo, 90+1'inci dakikada bir kez daha  sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 0-2.
İlk maçı sahasına 3-2'lik skorla kaybeden Olimpija, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek, 2'nci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.


- Malatya
Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Slovenya, Avrupa, Spor

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