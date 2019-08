Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 2. haftasını Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 3. haftada karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.Sarı-kırmızılılarda bugün yapılan antrenmana Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular katılmadı. Diğer oyuncular ise pas ve taktik çalışma yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana Trabzonspor maçında sakatlanan Gökhan Töre katılmadı. Gökhan Töre'nin arka baldırında yırtık tespit edildiği ve Alanyaspor maçının ardından verilecek milli aradan sonra sahalara döneceği ifade edildi.Antrenman başında oyuncularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, takımda her oyuncunun her an oynamaya hazır duruda olması uyarısında bulundu.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla pazar günü 21.45'te oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA