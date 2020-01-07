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Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor U19 ve U17 Takımı Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

07.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:06 Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya'da güç depoluyor
Yeni Malatyaspor U19 ve U17 Takımı 'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Küme düşmenin olduğu her iki kategoride Yeni Malatyaspor U19 Takımı son sırada, U17 Takımı ise 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Altyapıdan A Takım'a yükselen ve profesyonel olarak farklı takımlara kiralık olarak giden oyuncuların boşluğunu dolduramayan Yeni Malatyaspor altyapısı U19 kategorisinde küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Sarı-kırmızılıların iki kategorisi de Antalya Lara'da ligin ikinci yarısına hazırlanıyor.

Murat Uçkun'un çalıştırdığı U19 Takımı ile Murat Kayapınar'ın çalıştırdığı U17 Takımı ligin ikinci yarısına güçlü girmek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Sarı-kırmızılılar 1 haftalık kamptan sonra Malatya'ya dönecek.

U19 kategorisinde ise ikinci yarı öncesinde takıma takviye yapılacağı açıklandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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