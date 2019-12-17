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Yeni Malatyaspor Ankara'da tur için sahaya çıkacak

Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle yüzlerin güldüğü Yeni Malatyaspor'da rota kupa maçına çevrildi.

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:25Yeni Malatyaspor Ankara'da tur için sahaya çıkacak
karşısında aldığı galibiyetle yüzlerin güldüğü Yeni Malatyaspor'da rota kupa maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını İstanbul'da yaptı.

Beşiktaş Fulya Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, çalışmayı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticilerden Ahmet Topdağ da izledi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona ererken, Sergen Yalçın'ın ligde fazla şans bulamayan oyuncuları kupa maçına hazırladığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanın ardından uçakla 'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.

Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 13.45'te başlayacak. Aktepe Stadı'ndaki müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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