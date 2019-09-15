Haberler » Spor » Haber

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltti.

15.09.2019 18:56

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadeleyi Malatyaspor 4-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Adis Jahovic, Bifouma, Guilherme ve Donald kaydetti.

MALATYASPOR HAFTAYA GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Ankaragücü'nde Kitsiou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Puanını 6'ya çıkaran Sergen Yalçın'ın öğrencileri önümüzdeki hafta Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. 5 puanda kalan Ankaragücü ise haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti!

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Ankaragücü, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:02 Maçın ardından
20:02 Göztepe maçının ardından
20:02 Tamer Tuna: "Bundan sonraki 30 haftalık süreç çok farklı olacak"
20:00 Turgutluspor - Erokspor (EK FOTOĞRAFLAR)
19:59 Adana demirspor (fotoğraflar)
19:58 Basketbol: BOTAŞ Kupası
19:56 Maçın ardından