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Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanında

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

28.09.2019 14:32Yeni Malatyaspor, Antalya deplasmanında
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarını sevindiren Malatya ekibi, geçen hafta ise evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Geride kalan 5 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında galibiyete ulaşarak üst sıralara çıkmayı planlıyor.
Kadroda 3 eksik var

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Artura Mina, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Antalya, Spor

Kaynak: AA

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