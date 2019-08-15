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Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti

STAT: MalatyaHAKEMLER: Chris Kavanagh (İngiltere), Daniel Richard Cook (İngiltere), Neil Davies (İngiltere)YENİ MALATYASPOR: Fabien Ceddy Farnolle - Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Bifouma Koulossa (Dk. 68 Fofana), Mustafa Akbaş, Adis Jahovic, Ghaylen Chaaleli, İssam Chebake (Dk.

15.08.2019 22:07 Yeni Malatyaspor, Avrupa'ya veda etti

STAT: Malatya
HAKEMLER: Chris Kavanagh (İngiltere), Daniel Richard Cook (İngiltere), Neil Davies (İngiltere)
YENİ MALATYASPOR: Fabien Ceddy Farnolle - Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Bifouma Koulossa (Dk. 68 Fofana), Mustafa Akbaş, Adis Jahovic, Ghaylen Chaaleli, İssam Chebake (Dk. 9 Rahman), Erkan Kaş, Mina, Guilherme (Dk. 73 Eren)
PARTİZAN: Vladimir Stojkovic - Starhinja Pavlovic, Zoran Tosic (Dk. 70 Lutovac), Sadiq Umar (Dk. 90+6 Ozegovic), Takuma Asano, Sasa Zdjelar, Aleksandar Scekic, Seydouba Soumah (Dk. 81 Lazar), Bojan Ostojic, Slobodan Urosevic, Nemanja Miletic
GOLLER: Dk. 7 Jahovic (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Chaaleli, Rahman, Jahovic (Yeni Malatyaspor) - Scekic, Umar, Ostojic (Partizan)

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ikinci maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 1-0 yendi. İlk maçta rakibine 3-1 yenilen Türkiye temsilcisi Yeni Malatyaspor, bu skorla Avrupa'ya veda etti.

7'nci dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topta kalecinin açıldığını gören Jahovic, kafayla dokundu ve top ağlarla buluştu: 1-0.
30'uncu dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Bifouma kaleyi yokladı, top yerden dışarı çıktı.
60'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Chaaleli sert vurdu, onun vuruşunda top auta çıktı.
70'inci dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mina kafa vuruşunu yaptı, kaleci topu kornere çeldi.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, İngiltere, Spor

Kaynak: DHA

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