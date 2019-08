Yeni Malatyaspor, Avrupa yolculuğuna iyi başladı

Geçen sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan ve 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı kupanın dışına iten Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yaptı.Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan sarı-siyahlı takım, 2009-2010 sezonunda 3. Lig'de play-off müsabakaları sonucunda 2. Lig'e yükseldi. Takım, şu an amatör ligde mücadele eden Malatyaspor'un sorunlarla boğuşması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu oldu. Sarı-siyahlı kulübün adı 2010'da gerçekleştirilen kongrede Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.Malatya temsilcisi, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında 2. Lig'de yer aldı. 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grubu lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, buradaki 2. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.Kurulduktan 31 yıl sonra, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de ilk defa mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez yer aldığı Türkiye'nin en üst seviye ligindeki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlamayı başardı. Sarı-siyahlılar, geçen sezon ise Süper Lig'i 47 puanla 5. olarak tamamladı.Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla sezonu beşinci tamamlayan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazandı.Malatya'da 16 yıl sonra Avrupa heyecanı yaşandıUEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Yeni Malatyaspor, bu turda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti.Yeni Malatya Stadı'nda 25 Temmuz'da oynanan karşılaşmayla Malatyalı futbolseverler, 16 yıl sonra şehrin bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanını yaşadı.Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Sarı-kırmızılı takım, İsviçre temsilcisi Basel'e ilk turda elenmişti.Slovenya'dan turla döndüSlovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla sahasında oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, rakibini deplasmanda Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 yendi ve 3. eleme turuna yükseldi.UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını başarıyla veren teknik direktör Sergen Yalçın idaresindeki Malatya ekibinde, büyük bir mutluluk yaşanıyor.Üç golde iki oyuncunun imzası varUEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor'un ilk golünü Ekvadorlu milli futbolcu Arturo Mina, Yeni Malatya Stadı'nda attı.Sarı-siyahlıların bu sezon kadrosuna kattığı Makedon futbolcu Adis Jahovic ise Olimpija Ljubljana ile oynanan her iki karşılaşmada da birer gol kaydetti. Jahovic'in deplasmanda attığı golle Malatya ekibi tur atladı.Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki rakibi ise Galler ekibi Connah's Quay'ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.Sarı-siyahlılar, Partizan ile ilk maçını 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 15 Ağustos'ta sahasında oynayacak."Yolumuza devam etmek istiyoruz"Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihlerinde ilk defa mücadele ettikleri UEFA Avrupa Ligi'nde ilk turu geçtikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.Rövanş karşılaşmasında son derece iyi performans sergilediklerini belirten Gevrek, "Rakibimizi eleyerek tur atladık. Üçüncü eleme turunda ise Partizan ile karşılaşacağız. Rakibimiz güçlü ancak biz de güçlüyüz. Partizan'ı da eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.İyi bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Gevrek, şunları kaydetti:"Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Sergen Yalçın hocamız ve takımımızı tebrik ediyorum. Yeni transferlerimiz de her geçen gün daha iyi olacaktır. Şu an önümüzde bir maç var. Ona odaklanmak zorundayız. Deplasmanda güzel sonuç alarak ülkemize dönmek istiyoruz. İlk defa katıldığımız UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Takım ve şehir kenetlenmiş durumdayız."Gevrek, başarılarına yenilerini eklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.