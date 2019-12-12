Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor - Spor

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Sivasspor maçının geride kaldığını belirterek, "Beşiktaş maçı bizim için büyük önem taşıyan bir maç. Bazı şansızlıklardan dolayı galibiyet özlemimiz var. Bu özlemi bu hafta dindirmek istiyoruz" dedi.

12.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:57Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçına dönüm gözüyle bakıyor
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, maçının geride kaldığını belirterek, " maçı bizim için büyük önem taşıyan bir maç. Bazı şansızlıklardan dolayı galibiyet özlemimiz var. Bu özlemi bu hafta dindirmek istiyoruz" dedi.

Çelikel, Süper Lig'in 14. haftasında 3-1 yenildikleri Sivasspor maçında iyi işler yapmalarına rağmen mağlup olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Sivasspor bu ligin disiplinli ve kompakt oynayan takımlarından birisi. Onlara karşı bölüm bölüm iyi işler yapmamıza rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldık. Açıkçası sahamızdaki bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Bu yenilgiyle 7 haftalık yenilgisizlik serimiz son bulmakla birliktelik galibiyet özlemimiz de 5 maça çıktı. Tabi bu maçların ikisinde son dakikada gelen gollerle sahadan beraberlikle ayrıldık. Diğer maçlarda ise aleyhimize verilen hakem kararlarının etkisi vardı. Artık geriye dönüp zaman kaybedecek değiliz. O süreç geride kaldı."

"Özlemi dindirmek istiyoruz"

Önlerinde bulunan Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten Çelikel," Beşiktaş maçı bizim için büyük önem taşıyan bir maç. Bazı şansızlıklardan dolayı galibiyet özlemimiz var. Bu özlemi bu hafta dindirmek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Takımımızda Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor. Eren'in malasef sakatlığı ciddi ve öyle görünüyor ki uzun süre aramızda olamacak. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ben İstanbul'daki Malatyalıların bu maçta bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Pazar günü oynayacağımız maçta gelsinler takımlarına destek olsunlar. Çünkü onlara ihtiyacımız var" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:26 Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor - Spor
10:17 Tosca: "Kayserispor maçında hedefimiz 3 puan" - Spor
10:16 Gaziantep FK'dan videolu destek çağrısı - Spor
10:15 İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Spor
10:07 Phillip Cocu: "Ferdi'yi kiralamayı düşünüyoruz" - Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
08:35 G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı - Spor
08:33 Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu - Spor
12.12.2019 10:40:00